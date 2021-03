Adolescente que andava de cavalo é morto a tiros em entrada de ramal, em Rio Branco

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu as informações e tentou procurar pelo criminoso

O adolescente Ítalo Adno Correia de Arruda, de 17 anos, morreu após ser ferido com três tiros na manhã desta segunda-feira (22), em um ramal próximo à parada final do ônibus Calafate, no Residencial São Miguel, região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o adolescente estava saindo de cavalo pelo ramal, quando próximo à parada do ônibus foi surpreendido por um homem que estava armado e que efetuou vários disparos contra a vítima. O rapaz foi atingido por dois tiros na cabeça e um no peito. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares colocaram o adolescente em um carro modelo Classic de cor prata e pediram apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou Ítalo ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo. O adolescente ainda chegou vivo ao hospital e foi levado para o Centro Cirúrgico, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu as informações e tentou procurar pelo criminoso, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

