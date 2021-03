Afinal, para que serve cada cor de detergente? Ypê explica

Nas últimas semanas, imagens que circulam pela internet apontam que os detergentes poderiam ser usados para muitas outras funções, indo além dos copos, pratos e panelas: móveis e até roupas poderiam ser alvo desse produto de limpeza.

Mas afinal, isso é verdade? A Ypê, uma das principais marcas do setor, explica que não necessariamente. Em resposta aos questionamentos da EXAME, a marca de limpeza afirma que todas as versões do lava-louças “possuem formulações similares, não havendo diferença sobre o modo e finalidade de uso de acordo com a cor”.

O que acontece, segundo a Ypê, é que, dependendo da cor, alguns benefícios adicionais podem ser conquistados. Por exemplo: os detergentes de capim-limão, limão e maçã “possuem tecnologia de odor e ajudam a neutralizar cheiros como peixe, ovo, cebola e alho”. Enquanto isso, as versões coco e clear care têm como foco o toque suave e a sensação de suavidade nas mãos.

À parte da dúvida a respeito dos detergentes, a companhia tem obtido excelentes resultados durante a pandemia. No último ano, a empresa doou 21 toneladas de sabão para Paraisópolis e decidiu fabricar álcool gel para ajudar a combater o coronavírus.

Com 70 anos de mercado, a empresa se mantém como uma das mais admiradas pelo público brasileiro — e busca a inovação para se manter assim.

