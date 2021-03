Agressor é preso após espancar mulher em Sena e descumprir medida protetiva

Na manhã da última segunda-feira (15), policiais lotados na Delegacia Geral de Polícia Civil em Sena Madureira prendeu em flagrante agressor de Violência Doméstica.

A vítima compareceu à Unidade de Polícia Judiciária apresentando várias lesões no rosto, razão pela qual foi imediatamente encaminhada para sala de atendimento adequado (Projeto Bem-Me-Quer Sena), tendo sido realizados todos os procedimentos de polícia judiciária e formalização do respectivo Auto de Prisão em Flagrante do agressor que já tinha medidas protetivas deferidas em seu desfavor e histórico de violência doméstica pretérita.

Ante a gravidade do caso e visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, já bastante afetadas, e diante da presença dos requisitos legais, a Autoridade Policial Delegada Mariana Gomes representou junto ao Juízo da Comarca pela Prisão Preventiva do agressor, a qual foi deferida com expedição do consequente Mandado de Prisão que foi devidamente cumprido, tendo o agressor sido encaminhado ao Presídio Evaristo de Morais na presente data.

A Delegada Mariana Gomes ressaltou que, em que pese a Polícia Civil estar de luto pelo falecimento do policial lotado em Sena Madureira, as atividades da PC não pararam em momento algum mesmo estando o Estado do Acre em Bandeira Vermelha.

“Estamos comprometidos em cumprir com a função constitucional de polícia judiciária e a apuração de infrações penais com atuação combativa em todos os crimes, inclusive e especialmente nos que envolvem VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, sendo certo que a lei Maria Da Penha descreve que as formas de violência contra a mulher configuram violação aos direitos humanos, ocorrendo, em casos dessa natureza, então, a intervenção imediata da Polícia Civil, exatamente como ocorreu no caso apresentado”.

