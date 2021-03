Alan Rick lamenta morte do sogro, vítima da covid-19: “Um pai carinhoso e protetor”

"Ontem estávamos felizes. Hoje somos repentinamente assolados pelo falecimento do meu sogro"

O deputado federal Alan Rick lamentou na noite de terça-feira (23), em suas redes sociais, o falecimento do sogro, José Océlio Araújo, que morreu em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus. Michele, esposa de Alan, continua internada tratando a doença.

Em um texto bastante emocionado, o parlamentar diz que: “Há períodos na vida que não conseguimos entender os acontecimentos. Somente pela graça e misericórdia de Deus, seguimos em frente. Ontem estávamos felizes com o milagre da Michele e a recuperação do Pedro, nosso bebê. Hoje somos repentinamente assolados pelo falecimento do meu sogro”.

O deputado segue a publicação afirmando que: “Só compreendo pela fé em Cristo Jesus e nas suas promessas. Océlio foi se encontrar com Deus. Partiu para sua morada no céu. Esta é a convicção que me conforta e, tenho certeza, confortará Conceição, Fabianny, Felipe, Michele e toda sua família”.

Alan complementa o post dizendo que seu Océlio era “um pai carinhoso e protetor, um marido presente e um sogro extraordinário”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários