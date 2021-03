Aleac entrega mais de 3 toneladas de doações para a campanha SOS Acre

As doações foram entregues a Procuradora-Geral do MPAC Kátia Rejane

Para contribuir ainda mais na ajuda para as milhares de famílias atingidas pelas enchentes nos rios em 10 municípios acreanos e que em muitos casos perderam tudo que tinham, o deputado estadual Nicolau Junior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), em nome dos demais 23 parlamentares entregou nesta terça-feira, 9, cerca de 3 toneladas de alimentos , roupas, calçados, fraldas e materiais de limpeza para a Campanha SOS Acre.

“Essa nossa contribuição em nome de todos os deputados estaduais e dos servidores que também colaboraram representa um pouco do nosso compromisso com essas pessoas que ainda estão sofrendo com as consequências das enchentes e precisando da solidariedade de todos nós”, disse Nicolau.

O.presidente da Aleac contou a presença dos deputados Tchê (PDT), Líder do Governo Pedro Longo (PV), Gerlen Diniz (Progressista) e do primeiro secretário da Aleac,deputado Luiz Gonzaga (PSDB). Os servidores que ajudaram na campanha de arrecadação foram representados pela secretária adjunta Karen da Silva e a diretora da escola do legislativo, Rachel Farias.

As doações foram entregues a Procuradora-Geral do MPAC Kátia Rejane, que estava acompanhada do também Procurador Sammy Barbosa.

“Desde o início o objetivo era sairmos da zona de conforto e criarmos essa grande rede de solidariedade. Eu agradeço em nome do Ministério Público os.24 deputados estaduais e servidores que se mobilizaram e que acreditam na nossa instituição. Vamos nos empenhar mais ainda para que essa ajuda chegue em quem realmente precisa”, disse Kátia Rejane.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários