AM: Festa clandestina com mais de cem pessoas é encerrada pela polícia em sítio

Também foi aberto um inquérito sobre tráfico de drogas, onde todos serão ouvidos. Um segurança da festa vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Agentes de fiscalização fecharam 43 estabelecimentos que estavam funcionando além do horário permitido. A ação ocorreu entre a noite de sábado (6) e madrugada deste domingo (7), nas zonas sul, centro-oeste, norte e leste de Manaus, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.

O Amazonas enfrenta colapso com hospitais lotados por conta da pandemia da Covid-19 e, por isso, todo e qualquer tipo de evento está suspenso. Até este domingo (7), o estado registrava mais de 324 mil casos confirmados e mais de 11 mil óbitos.

No domingo, agentes do Detran impediram um encontro de motociclistas, conhecido como “rolezinho”, na Zona Norte de Manaus. Na ação, dois locais com festas clandestinas foram fechados. Durante a ação, 11 pessoas foram detidas por descumprirem o decreto governamental; drogas e bebidas foram apreendidas; sete motoristas foram pegos dirigindo sob efeito de álcool; oito motocicletas foram removidas e 21 atuações foram aplicadas por diversas irregularidades.