Ambulância não consegue passar por estrada interditada e paciente intubada espera em Sena Madureira

Alcileia Freire, de 54 anos, está intubada em um hospital da cidade do interior do Acre e precisa ser transferida para Rio Branco

Uma moradora de Sena Madureira usou as redes sociais para contar sobre o problema que está enfrentando neste domingo (28). Francielle Vieira é filha de Alcileia Freire, de 54 anos, que está intubada em um hospital da cidade do interior do Acre.

O problema é que a mãe dela deveria ser transferida para Rio Branco, mas devido ao rompimento de um trecho da estrada, a ambulância que deveria fazer a transferência não consegue chegar até o hospital para pegar a mãe dela.

Na postagem, Francielle diz que já solicitou até o helicóptero do Governo do Estado mas ainda não obteve resposta.

