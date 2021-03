Anderson do Molejo revela: “Estou namorando uma mulher que gosta de sexo”

Quase dois meses depois de ser acusado de estupro por Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão, o MC Maylon , Anderson Leonardo está namorando uma mulher que ele prefere não revelar a identidade, mas dá graças a Deus pela disposição sexual da parceira.

“Estou namorando uma mulher maravilhosa. Não vamos casar virgens porque nós estamos mais à frente, inclusive, ela gosta muito. Vai gostar muito lá em casa… Meu Deus…”, conta entre risos o vocalista do Molejo.

Em entrevista ao programa ‘Na Real’ do youtuber Bruno de Simone, Anderson assume que ultimamente tem sido atacado nas redes sociais.

“Algumas pessoas vão lá me xingar, me chamar de ‘viadão’, mas eu não ligo, nem respondo porque eu respeito todo mundo, respeito as escolhas de qualquer pessoa. O importante em uma pessoa não é a sexualidade e sim o caráter e isso eu tenho”, admite.

Anderson voltou a falar de sua bissexualidade. “Eu sou uma pessoa que desde jovem sempre fui esclarecido. Nunca tive problema com isso (sexualidade) e nunca terei. Claro que eu gosto mais de ‘xota’, mas vou em outra coisa”. A entrevista completa entra no ar nesta quarta-feira (31), às 11h.

