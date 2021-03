Anvisa suspende prazos de análise de novo pedido emergencial da Sputnik V

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou na noite deste sábado (27) que suspendeu os prazos de análises do pedido de uso emergencial da vacina russa Sputnik V. Segundo a agência, a medida foi tomada devido à ausência de documentos.

O 2º pedido de uso emergencial da Sputnik foi feito na sexta-feira (26) pelo laboratório União Química. Após o registro do pedido, a agência teria até 7 dias para a conclusão da análise, caso os técnicos da organização não apresentassem nenhum questionamento em relação ao material apresentado.

Em nota, a Anvisa informou que os prazos foram suspensos porque não foram entregues “documentos considerados importantes para a análise”.

“Conforme previsão legal, houve a suspensão da contagem dos prazos, até que a empresa apresente as informações descritas como ‘não apresentado’ no painel divulgado”, continuou a agência na nota. Não foram descritos quais dados deixaram de ser entregues.

Apesar da suspensão do prazo, a Anvisa informou que continua a análise das demais informações apresentadas pela União Química.

Antes do novo pedido, a agência havia informado no início desta semana que precisava ter acesso aos dados brutos dos testes da vacina, um requisito para o pedido de uso emergencial no país.

