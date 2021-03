Ao reclamar de gemidos do vizinho, moradora ganha presente inusitado

Uma usuária do TikTok compartilhou em sua conta a surpresa que teve ao receber uma compensação pelas noites mal dormidas

Ao que tudo indica, na medida em que os transões mundo afora ficam cada vez mais barulhentos, seus respectivos vizinhos ficam cada vez menos pacientes. Foi o caso de Victoria, que escreveu um bilhete ao morador do lado para reclamar dos “excessos” do casal.

Em sua conta no Tik Tok, ela compartilhou o recado que deixou ao vizinho depois de quatro dias seguidos com dificuldades para dormir por conta do barulho. Ainda ressaltou que “não queria ser essa vizinha”.

“Eu apreciaria se vocês tirassem a cama da parede. Está virando uma coisa diária e é bem difícil eu dormir com todo esse barulho. Obrigada, sua vizinha! Barulho = gemidos e bater a cama na parede”, disse.

Para a surpresa de Victoria, pouco depois de enviar o bilhete, quando foi passear com seu cachorro, encontrou um envelope em sua porta. Quando abriu, era um pedido de desculpas de seu vizinho, com um presente para compensar: um voucher de US$ 50 para usar na rede de cafés Starbucks.

“Peço perdão pela inconveniência. Vou me esforçar para controlar meu volume. Obrigado por sua discrição. Para: vizinha sonolenta; De: vizinho barulhento”, respondeu.

O vídeo viralizou nas redes sociais e já conta com 264 mil visualizações, além de 39,6 mil curtidas.

