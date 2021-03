Após 9 dias seguidos com UTIs em colapso, Into e Pronto-Socorro voltam a ter vagas

O setor de UTIs do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e do Pronto-Socorro de Rio Branco voltaram a ter vagas nesta segunda-feira (22) após nove dias seguidos com lotação máxima.

As informações constam no boletim de assistência à saúde do governo do estado.

Desde sábado (13) retrasado não havia vagas de terapia intensiva nas duas unidades de saúde, que, juntas, possuem 80 leitos.

Cinco UTIs ficaram vagas nas últimas 24h. A taxa de ocupação conjunta é de 93,7%. No entanto, as unidades podem voltar a colapsar a qualquer momento, pois 15 pessoas ainda estão na fila de espera para UTI no Acre.

