Após acordo, Adriano se despede do Galvez em postagem: “Sempre serei grato”

Com o Galvez paralisando as atividades do futebol profissional por ainda não haver definição sobre o início do Campeonato Acreano, adiado por conta das restrições impostas pelo governo do estado por causa da pandemia do novo coronavírus no Acre, os jogadores aos poucos vão entrando em acordo com o clube para serem liberados.

Alguns podem até seguir no Imperador quando o futebol receber a autorização para voltar às atividades, mas uma das peças principais do elenco, o atacante Adriano, não retornará ao clube.

Na noite dessa quarta-feira, através de uma postagem no Instagram, o atacante anunciou oficialmente sua saída e agradeceu pelo ao Galvez pelo período em que defendeu a equipe.

Foram três temporadas e meia, 42 jogos e 26 gols marcados, segundo contas do próprio Adriano.

Com a camisa do atual campeão acreano, esteve na campanha dos dois vice-campeonatos estaduais, em 2018 e 2019, e foi um dos principais nomes na conquista do primeiro título do clube, na temporada passada.

Ao ge, Adriano disse que ainda não tem futuro definido. O jogador pretende tirar um tempo para aproveitar a família em casa para depois definir um novo clube para atuar, mas tem propostas de clubes de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Santa Catarina e Rio Grande do Norte.

