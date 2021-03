Após agenda com Gladson, Alan Rick também testa positivo para Covid-19 

O deputado federal Alan Rick (Democratas) usou as redes sociais nesta terça-feira (2), para anunciar que após realização de exames, testou positivo para Covid-19.

Segundo o parlamentar, no último sábado (28), ele esteve em agenda com o governador Gladson Cameli no município de Acrelândia. “Estou bem e em isolamento, tomando as medicações prescritas pelo médico”, declarou.

Gladson e Alan estiveram reunidos na agenda do presidente Jair Bolsonaro na última quarta-feira (24), no Acre.

