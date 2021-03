Após denúncia anônima, PM apreende quase 6kg de maconha em Feijó

A guarnição encaminhou os envolvidos e o entorpecente à delegacia, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato

Policiais militares apreenderam mais de cinco quilos de entorpecentes, nesta quarta-feira, 31 de março, no bairro Zenaide Paiva, em Feijó.

Os militares receberam informações que indivíduos teriam recebido entorpecentes e estavam separando a droga. Com dados do endereço, a equipe policial se deslocou ao local. Os indivíduos fugiram ao avistarem a guarnição, porém um suspeito foi capturado e no endereço foram encontrados 5,875 kg, de substância aparentando ser maconha, e uma quantia em dinheiro.

A guarnição encaminhou os envolvidos e o entorpecente à delegacia, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

