Após denúncia de furto em igreja, PM fecha duas ‘bocadas’ em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar, através da Rondas Ostensivas e Tático Móvel-ROTAM e Rádio Patrulha do 6° Batalhão, fecharam dois locais de venda de entorpecentes no bairro Cumarú, em Cruzeiro do Sul.

A ação ocorreu durante o patrulhamento diário após a denúncia de um suposto furto em uma igreja. Cinco pessoas foram encontradas utilizando drogas.

Questionados, os usuários informaram que haviam comprado as drogas nas redondezas. Foram apreendidas 500 gramas de maconha e 30 trouxas de cocaína. O proprietário do imóvel foi preso em flagrante.

