Após denúncias de assédio e perseguição, gestor do Depasa é exonerado em Xapuri

Saiu na edição do Diário Oficial do Acre (DOE) desta segunda-feira (22) a exoneração de Antônio Marcos da Silva Mansour, da gerência do Departamento de Águas e Saneamento (Depasa) em Xapuri.

A sua nomeação foi tornada sem efeito após denúncias de assédio moral e perseguição a servidores da unidade no município.

Marcos já foi afastado do cargo em 2020, quando acusado de agredir fisicamente a própria esposa. Depois disso, ele foi reconduzido pela o ex-gestor geral da pasta, Zenil Chaves.

As reclamações sobre a forma como Antônio conduzia o cargo, já haviam sido protocolados no Sindicato dos Trabalhadores Urbanitários do Acre.

Em seu lugar, foi designado para responder pelo cargo um dos servidores terceirizados do órgão, Eguinaldo Siqueira de Almeida, na mesma edição do DOE.

