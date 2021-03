Família tem casa destruída após explosão de celular que estava carregando sobre geladeira

Na Bahia , na região do Aricanguá, divisa entre os municípios de Ibirataia e Barra do Rocha, registrou uma casa que foi totalmente destruída por um incêndio após um celular explodir . As informações foram apuradas pelo Giro Ipiaú.

De acordo com as informações fornecidas pela servidora da Assistência Social do Barra do Rocha, a família teria saído pela manhã em busca de lenha pela região da roça e deixaram dois aparelhos celulares carregando na tomada dentro do imóvel.

Eles teriam depositados os aparelhos em cima da geladeira e explosão aconteceu em seguida. Ainda segundo informações, ninguém ficou ferido e família já estaria se instalando em outra residência.

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

