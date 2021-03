Após festa de aniversário, homem efetua disparo de espingarda e deixa dois feridos

Caso ocorreu no ramal do Paraíso. Jocicleudo participava de uma festa de aniversário com o tio, que efetuou os disparos

Jocicleudo de Lima Costa, de 23 anos, deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, na madrugada deste domingo (21) com ferimentos no rosto, provenientes de um tiro de espingarda. Outro homem também foi ferido por um tiro de espingarda na clavícula durante o mesmo episódio.

De acordo com a Polícia Militar, o caso em questão ocorreu no ramal do Paraíso, zona rural de Sena Madureira. Jocicleudo participava de uma festa de aniversário quando, em determinado momento, foi às vias de fato com seu tio, sendo que a briga foi apartada por terceiros.

Após isso, resolveu voltar pra casa na companhia do irmão e de outra pessoa conhecida. No caminho pra casa, foi surpreendido pelo tio que estava com uma espingarda em mãos e abriu fogo contra as pessoas. Após isso, o autor evadiu-se do local tomando rumo ignorado.

Ferido no rosto, Jocicleudo foi socorrido e encaminhado para o PS do hospital local. Já seu irmão que também foi atingido pelos bagos de chumbo preferiu não buscar o atendimento.

A Polícia já tem o nome do acusado, que pode ser preso a qualquer momento.

