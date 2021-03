Após requerimento de Perpétua, Câmara vai discutir urgência na compra internacional de vacinas

Apenas 8% da população brasileira oi vacinada com a primeira dose, e 2% estão imunizados com as duas

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) da Câmara aprovou nesta quarta-feira (31/3) requerimento, de autoria da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC), que convoca audiência pública para ouvir os laboratórios e discutir estratégias que possibilitem uma compra mais rápida e eficiente de vacinas por parte do governo brasileiro.

Serão convidados os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Saúde e da Relações Exteriores, assim como representantes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Instituto Butantan. Atualmente, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, apenas 8% da população brasileira já foi vacinada com a primeira dose, e 2% estão imunizados com as duas.

“Queremos ouvir a Fiocruz, o Butantan e o governo federal para encontrarmos saídas conjuntas para essa crise sanitária. Outros laboratórios internacionais podem ajudar? Vamos atrás. O povo precisa de mais vacinas com urgência. O ritmo de vacinação continua lento e isso tem representado a morte de milhares. Deveríamos ter uma média de 1,5 milhão de pessoas imunizadas ao dia e ainda estamos muito longe disso”, afirma Perpétua Almeida.

A audiência será realizada em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) em data ainda a ser definida.

