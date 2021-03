Atlético-AC decide seguir com atividades mesmo com indefinição do Acreano

Mesmo com a indefinição do Campeonato Acreano 2021 e as restrições impostas no Acre pela pandemia do novo coronavírus, a diretoria do Atlético-AC decidiu, em reunião nessa segunda-feira (22), que vai manter os treinamentos individuais no estádio Adauto Frota, o Frotão, no Segundo Distrito da capital.

De acordo com o presidente do Galo Carijó, Elison Azevedo, por enquanto não há intenção de suspender ou rescindir contratos dos jogadores, comissão técnica e demais funcionários.

O dirigente garante que o plantel à disposição do técnico Zé Marco seguirá trabalhando dentro do que é permitido.

– Temos um grupo coeso, um grupo de qualidade e a gente não quer se desfazer. Com relação a situação de mandar jogador embora, vamos segurar o elenco o máximo possível, continuar fazendo os trabalhos individuais naquilo que é permitido, dentro do que é regulamentado. Vamos continuar nosso trabalho para estar preparado para o Campeonato Acreano – afirma.

O dirigente deixa claro que é favorável ao início do estadual o quanto antes, ainda que o Acre enfrente um colapso no sistema de saúde por conta da Covid-19.

Com a Série D prevista para o fim de maio, Elison Azevedo teme que o planejamento esportivo do Atlético-AC seja afetado para competição nacional.

– Eu sou a favor que tenha campeonato. Amanhã, se possível, já iniciar o campeonato. Acho que no segundo semestre vai ficar muito apertado, muito complicado, tanto para equipe do Galvez como para o Atlético-AC, que vão disputar competições nacionais. Sabemos da importância que é ter um certo volume de jogo, de já estar jogando para poder chegar nessas competições – justifica.

– Maio está em cima, faltam dois meses. A gente sabe que dois meses de preparação no futebol é pouco tempo. Então temos que buscar uma solução – completa.

Ainda segundo o dirigente, o Atlético-AC deve fazer contratações pontuais para Série D, mas somente com aval do técnico Zé Marco. No Campeonato Acreano a estreia do time celeste será contra o Andirá.

(Foto: Divulgação/Ascom Atlético-AC)

