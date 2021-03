Após ser agredido, sogro toma arma de genro e o mata com facada no peito em Rio Branco

Raimundo Fernando da Silva de Souza, de 37 anos, foi morto com uma facada no peito, na noite desta quinta-feira (18), no Rua México, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco. O autor do crime é o sogro da vítima, identificado como Rosemide Carmo da Silva, 67 anos.

A irmã do acusado falou à reportagem que Raimundo e a filha de Rosemide eram usuários de entorpecentes e sempre agrediam o idoso. Vizinhos também confirmaram as agressões contra Rosemide.

Na noite desta quinta, Raimundo e a esposa de 29 anos estavam na casa do idoso e tentaram agredi-lo novamente. Raimundo ainda tentou esfaquear Rosemide, porém, o idoso conseguiu pegar a faca, esfaqueou o genro no peito e fugiu do local em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Raimundo já estava sem vida.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. O perito constatou que o homem foi morto com uma facada no peito. A arma utilizada no crime foi encontrada dentro da residência de Rosemide. O idoso ainda não foi encontrado pela polícia.

O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede, onde serão realizados exames.

O caso vai ser investigado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

