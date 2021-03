Após transbordar novamente, Rio Acre dá sinal de vazante na capital

Mesmo com vazante, nível do manancial continua acida da normalidade

Na última medição realizada às 15 horas desta quinta-feira (25) o nível do rio Acre marcou 14,08 metros, apresentando vazante de pelo menos 5 centímetros nas ultimas horas. A informação foi repassada pela Defesa Civil de Rio Branco.

Mesmo com a vazante, o manancial permanece acima da cota de transbordo, que na capital é de 14,00 metros. Ainda na quarta-feira, os bairros Seis de Agosto, Habitasa e Sobral foram atingidos pela água, mas felizmente nenhuma família precisou sair de casa.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil continuam monitorando os níveis dos rios do Estado. Vale ressaltar que a prefeitura continua com alojamentos montados no Parque de Exposições para em caso de necessidade possam receber as famílias.

