Aprovado PL que garante agendamento de consultas por telefone em postos da Capital

De autoria da vereadora Michelle Melo (PDT), o projeto de lei para a agendamento de consultas por meio de telefone e aplicativo nos postos de saúde da capital foi aprovado por unanimidade na sessão da Câmara de Vereadores desta quinta-feira, 18.

O objetivo da iniciativa é acabar com as filas de cidadãos buscando atendimento na rede de atenção básica de saúde, que é responsabilidade da Prefeitura de Rio Branco. O PL segue para sanção do prefeito Tião Bocalom.

A vereadora Michelle comemorou a aprovação do projeto, que é o primeiro de sua autoria a ser aprovado na Casa, e que foi uma promessa de campanha.

“Fiquei realmente muito feliz, pois esse foi um compromisso que fiz em todas as reuniões que participei durante o período eleitoral. Quando estudava medicina na Espanha funcionava dessa forma e sonhava em trazer esse sistema para nossa cidade. Como profissional da saúde, sempre presenciei a dificuldade que a população de Rio Branco passa para conseguir uma simples consulta médica, e sempre quis apresentar um projeto que colocasse fim nesse sofrimento. As pessoas da nossa cidade merecem”, comemorou a vereadora.

