Aprovados em concurso público são convocados pela Prefeitura de Rio Branco

Com o número de casos de covid 19 e dengue aumentando a cada dia na capital, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), convocou 14 agentes de Vigilância em Saúde e um enfermeiro, aprovados no último concurso público, realizado em 2020.

A solenidade de posse ocorreu, nesta quarta-feira, 3, com a presença do prefeito Tião Bocalom e do secretário Municipal de Saúde, Frank Lima.

Os agentes vão ajudar a investigar, monitorar e avaliar os riscos e danos à saúde e ao meio ambiente. “Nós estamos vivendo um momento difícil com alagação, dengue e covid, então esses agentes estão sendo convocados para ajudar a salvar vidas porque indo para rua vai, com certeza, melhorar a situação da saúde da população”, informou o prefeito Tião Bocalom.

A pedido do prefeito, a Semsa estuda também a possibilidade de abrir uma tenda para a realização de testes rápidos de swab, (teste de antígeno para Coronavírus que tem como objetivo identificar a infecção atual em indivíduos e é realizado quando uma pessoa apresenta sinais ou sintomas consistentes com covid-19 e em pacientes assintomáticos que tiveram contato com caso positivo), com medicamentos e atendimento médico para ajudar na prevenção da covid-19.

Essa tenda deverá ser montada no drive-thru, em frente ao 7º Batalhão de Engenharia de Construção. Segundo o secretário Frank Lima, a ideia é ter um espaço aberto onde se possa consultar, testar e já medicar para diminuir o impacto nas unidades de saúde. “Apesar de termos três unidades atendendo, as pessoas já estão chegando no Into em estado grave e a gente precisa diminuir esses números”, informou o secretário.

O secretário disse ainda que esses profissionais vão reforçar e melhorar o atendimento. “Isso vai fazer com que a gente reforce a vigilância para a chegar mais rápido na casa das pessoas, no atendimento e dar também uma resposta mais rápida à população”, finalizou o secretário.

José Fernandes Lima Neto foi um dos empossados. Ele prestou concurso em 2020 para Agente de Vigilância em Saúde e ficou aguardando a convocação. “ Uma vitória, uma oportunidade que o prefeito está dando pra gente para poder ajudar nesse momento tão difícil que o município de Rio Branco vem passando. A gente vem para somar”, disse.

