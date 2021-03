Artistas acreanos promovem carnaval solidário em prol das vítimas das enchentes

Em parceria com a ONG Grupo Social pela Vida, a turma do “Cê Acredita Eventos” promove nesta sexta-feira (12), das 16 horas às 20 horas, shows virtuais batizado de carnaval solidário “Bloquinho-Folia em Casa” com um grupo de cantores acreanos, em prol das famílias vitimas das enchentes que atingiram vários municípios do Acre.

Nomes confirmados: Kairo Rafael (foto) da banda Levada do Gueto, Defraudes, Álamo Kário, Brunno Damasceno, Vini Rodrigues, DJ Belmont, Sandra Melo além de outros nomes da cena local. O evento é promovido pele custeado por meio da Lei Aldir Blanc a partir do edital da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

*** Os interessados em realizar a entrega de donativos podem entrar em contato por meio do telefone (68) 9 9225-6520 ou realizar um depósito de qualquer valor para a seguinte chave PIX: pelavidagruposocial@gmail.com. E serem assistidos pelos Youtuber (Cê Acredita Eventos), insta e face da @ceacreditaeventos.

Carta aberta

O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura encaminhou ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, carta aberta que busca sensibilizar o congresso nacional quanto a necessidade de prorrogação dos prazos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

***O documento assinado pelos 26 estados e o Distrito Federal é resultado de uma movimentação nacional que tem debatido a urgência de se estender os prazos de execução dos recursos, dada a situação de emergência vivida no país em função da pandemia do Covid-19. Fonte: Fundação Elias Mansour (FEM)

A entrada de novas produtoras de audiovisual em Rio Branco tem fortalecido as produções no Estado. É o caso da “Palmácea Produções”, comandada pela publicitária e produtora cultural Isabelle Amsterdam. Desde 2019 de volta à cidade, ela traz na bagagem a experiência de grandes produções em Brasília (DF), onde atuava desde 2010.

A Palmácea Produções prepara, ainda para este ano, o lançamento do curta-metragem “Maués, a Garça” e o desenvolvimento da minissérie “LinaRosa”, história baseada em um crime que ocorreu na década de 40 na conservadora cidade de Rio Branco. Os recursos disponibilizados por meio da Lei Aldir Blanc.

ALEAC apoia a Campanha SOS Acre

Em apoio a campanha SOS Acre – movimento de solidariedade em benefício da população atingida pelas fortes chuvas que atingiram 10 municípios acreano – promovida pelo Ministério Público do Estado (MPEAC), em parceria com o Tribunal de Justiça (TJAC), o deputado estadual Nicolau Junior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), em nome dos demais 23 parlamentares entregou, na terça-feira (9), a procuradora procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo cerca de 3 toneladas de alimentos , roupas, calçados, fraldas e materiais de limpeza.

Após fazer uma fala brilhante e certeira acerca da importância do combate ao machismo estrutural, durante uma Live do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, nesta quarta-feira, 10, a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Acre, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, recebeu flores do movimento, em agradecimento à sua participação e contribuições no evento.

A PGJ defendeu no encontro, que a grande causa da desigualdade e da violência está no machismo estrutural. E o Ministério Público é a instituição que deve liderar pelo exemplo e combate-lo, primeiramente, dentro da instituição, dando exemplo à sociedade. A PGJ disse, ainda, que o combate à violência contra a mulher está na centralidade de suas agendas de procuradora-geral de Justiça. Arrasou.

Combate à epidemia

O Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou, por unanimidade, uma proposta para levar ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido de investigação sobre as responsabilidades do Presidente da República, do ministro da saúde e de toda e qualquer autoridade pública acerca de ações e omissões no combate à pandemia da covid-19.

Em sessão extraordinária, realizada nesta terça-feira (9), os conselheiros federais também aprovaram o ajuizamento de uma ação no STF para obrigar a União a comprar vacinas contra o coronavírus e a criação de um observatório para acompanhar o processo de vacinação no país.

Em Sena Madureira, muito se vê disso no trabalho que o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) está fazendo, por meio da campanha SOS Acre. Um dos membros que não tem poupado esforços e vestido a camisa da solidariedade, da dedicação e do compromisso para levar ajuda às famílias ribeirinhas afetadas pelas cheias do rio, é a promotora de Justiça Pauliane Mezabarba.

*** Sua atitude certamente é um exemplo de profissional e de ser humano compromissado com os valores éticos mais precisos da humanidade: importar-se com o próximo. Aplausos!!!

Campanha “Mulheres contra o feminicídio e em prol dos direitos das mulheres”

A OAB Nacional, por intermédio de sua Comissão Nacional da Mulher Advogada, promoveu, nesta segunda-feira (8), um debate virtual alusivo ao Dia Internacional da Mulher. O evento marcou o lançamento da campanha “Mulheres contra o feminicídio e em prol dos direitos das mulheres” e fomentou a discussão de gênero, um dos temas centrais da sociedade brasileira nos últimos anos.

A Defensora Pública Rivana Ricarte assumiu em fevereiro a presidência da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep) para o biênio 2021-2023. Defensora há 18 anos, ela é titular da 9ª Defensoria Pública Criminal do Acre desde 2017, após atuar em diferentes posições na Instituição. Na Anadep, foi diretora de comunicação e vice-presidente institucional.

A eleição ocorreu em dezembro passado, com modelo de votação híbrido, que possibilitou ampla participação de associados de todas as unidades da Federação. A chapa “Integração: diálogo e ação para garantia de prerrogativas e direitos” foi a que mais votos recebeu na história da entidade – em um total de 326. Foi também a primeira vez que os cargos de presidente e vice-presidente institucional foram ocupados por mulheres. Rivana Ricarte será a terceira mulher a ocupar a Presidência da Anadep e a primeira representante da Região Norte no cargo. Fonte: Revista & Cidadania.

A jornalista Wânia Pinheiro mudou de idade no último dia 8. A data especial foi celebrada em clima familiar como o tempo atual exige. Felicidade, paz e saúde!

Vida longa para o médico cardiologista Wilson Barbosa Neto comemorou mais um ano de vida na terça-feira (9). Em razão do isolamento social, a comemoração foi em casa com um jantar ao lado dos pais Mercedes Lavocat e Eliezer da Silva e da namorada e namorada Fernanda Teixeira.

Vivas, vivas para a bela Igara Formighieri que muda de idade nesta sexta (12). Diferente dos anos anteriores à comemoração será em família, como pede o momento.

A arquiteta Marselha Salomão foi a aniversariante do último dia 2. A aniversariante foi bastante homenageada ao longo do dia nas redes sociais por sua legião de amigos. Ela merece! Na foto, Marselha com o marido Gustavo Morais e o filhote Enrico.

