Assessor de Sérgio Petecão, Montana Jack nega estar internado com Covid-19

Em suas redes sociais, ele disse serem inverídicas as informações veiculadas nesta quarta

O assessoria parlamentar do senador Sérgio Petecão (PSD), Montana Jack, figura bastante conhecida no meio político local, não está internado com Covid-19.

Ele veio a público, em suas redes sociais, esclarecer serem inverídicas as informações veiculadas nesta quarta-feira (4) de que ocupada leito clínico em unidade de saúde.

Irritado, o assessor pediu respeito à família e à sua dor. Nesta semana, ele perdeu dois “irmãos de trabalho” para o coronavírus. Raimundo Nonato e Carlos Valberto não resistiram à forma grave da doença.

As mortes abalaram o senador Petecão, chefe e amigo pessoal das vítimas. Em seu perfil no Facebook, o parlamentar fez forte desabafo, disse que chorou e está sofrendo muito.

