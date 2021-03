Atacante ex-Trem-AP é novo reforço; clube aguarda logística para Copa do Brasil

Com calendário cheio, o Atlético-AC segue se reforçando para temporada 2021. O Galo Carijó anunciou nesta terça-feira (9), a contratação do atacante Jeferson Damasceno de Lima, 26 anos, conhecido também como ‘Monte Alegre’.

O jogador, que defendeu o Trem-AP e Tapajós-PA na última temporada, desembarcou em Rio Branco (AC) no início da tarde desta terça e já está integrado ao elenco.

Por enquanto, os treinamentos coletivos seguem proibidos por conta do decreto de emergência de vigora no Acre.

De acordo com Cely Gomes, da assessoria de comunicação do Atlético-AC, o acordo com o atacante foi firmado após saída de outro atacante, que já estava na capital.

– Ele vem para substituir o atacante Daniel Caiçara, que foi embora um dia depois de chegar aqui alegando problemas pessoais – explica.

O Atlético-AC aguarda da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a logística de viagem para viagem ao Piauí, onde o Galo Carijó enfrenta o Picos-PI, na próxima terça-feira (16), pela primeira fase da Copa do Brasil.

O Atlético-AC agendou os testes da Covid-19 no elenco e comissão técnica para esta sexta-feira (12). Segundo a assessoria de comunicação, um laboratório credenciado fará a coleta dos exames no estádio Adauto Frota, o Frotão, no Segundo Distrito da capital.

Atlético-AC e Picos-PI se enfrentam às 16h (de Brasília), no estádio Helvídio Nunes de Barros, na cidade de Picos, no interior do Piauí. O Galo Carijó tem a vantagem do empate para avançar à segunda fase do torneio nacional.

(Foto: Dominique Cavaleiro/GloboEsporte.com)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários