Atacante vai à boate após derrota e quase é linchado na Bolívia: veja

Dayro Moreno, jogador colombiano que já jogou no Brasil pelo Athletico-PR, foi flagrado em uma boate na Bolívia e por pouco não foi linchado por torcedores de seu novo clube, o Oriente Petrolero. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o clima tenso na confusão, que ocorreu após uma derrota da equipe boliviana.

De acordo com populares, o meia-atacante de 35 anos estava visivelmente alcoolizado no local. A treta aconteceu horas após o Oriente Petrolero ser derrotado por 5 x 2 para o Independiente Petrolero. Os torcedores do time da Bolívia obrigaram o jogador a deixar o ambiente e por pouco a coisa não fica pior.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Foto: Getty Images / Rodrigo Valle / Colaborador

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários