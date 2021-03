Atlético-AC é eliminado e põe o Picos pela primeira vez na 2ª fase da Copa do Brasil

Atacante e ídolo da SEP anota gol nos acréscimos, resolve partida no sertão do Piauí e põe o Zangão no caminho do Boavista na próxima etapa. Time vai embolsar R$ 675 mil

“Eu sou o 9”

Caiu nos pés de um dos maiores ídolos do Picos o gol que classificou o clube pela primeira vez na história à segunda fase da Copa do Brasil.

Raphael Freitas decidiu com uma cobrança de pênalti, nesta quarta-feira, o confronto direito com o Atlético-AC por um passo adiante no torneio nacional.

A vitória por 1 a 0 sobre o time do Acre, no estádio Helvídio Nunes, no sertão piauiense, pôs o Zangão no caminho do Boavista na 2ª fase.

Com a classificação, o Picos vai embolsar uma cota de R$ 675 mil por chegar à segunda fase da Copa do Brasil.

Rival na próxima fase

Após eliminar o Atlético-AC, o Picos foca agora no Boavista, que se classificou ao vencer o Goiás por 3 a 1 na quinta-feira passada.

Nada de gols e muita cera

Apenas a vitória classificava o Picos. Por isso, o time do Piauí se lançou ao ataque do jeito que deu. Caique, Rhuann e Raphael Freitas deram opções na frente, mas sem sucesso.

Goleiro do Atlético-AC, Luiz Miller fez pelo menos duas grandes defesas que evitaram o gol no estádio Helvídio Nunes.

Apesar da insistência, o Zangão foi para o intervalo com poucos motivos para comemorar – o empate classificava o Galo.

Mexidas, novo fôlego e gol

As mudanças promovidas pelos técnicos Adelmo Soares e Zé Marco deram novo ritmo à partida. Mas a igualdade no placar permaneceu inalterada até os acréscimos do segundo tempo, quando Raphael Freitas sofreu falta na grande área.

O camisa 9 bateu a penalidade no mesmo canto do goleiro adversário, mas viu a bola parar no fundo das redes.

(Foto: Antônio Rocha)

