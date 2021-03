Atlético-AC segue com 18 jogadores para jogo da Copa do Brasil; veja os relacionados

A delegação do Atlético-AC embarcou na manhã deste domingo com destino a Picos, no interior do Piauí, onde enfrenta o time da casa, homônimo da cidade, na quarta-feira (17), pela primeira fase da Copa do Brasil. Ao todo, 25 pessoas, sendo 18 jogadores e sete integrantes da comissão técnica e direção do clube integram a delegação.

A equipe acreana saiu de Rio Branco, capital do Acre, em um ônibus para Porto Velho. Da capital rondoniense embarca em um voo para Manaus (AM), onde fará conexão para Recife (PE).

A chegada na capital de Pernambuco está prevista para as 6h50 desta segunda-feira (15). De Recife embarcam para Teresina (PI) às 13h. O desembarque na capital piauiense está previsto para 14h30.

De ônibus novamente, o Galo Carijó viaja de Teresina até Picos, cidade onde será realizada a partida. O percurso leva algo em torno de 4h para ser completado.

Com isso, a chegada da delegação deve ser a partir das 18h30. Na terça-feira (16), um treinamento de bolas paradas está programado.

O Atlético-AC joga pelo empate para avançar à segunda fase. O técnico Zé Marco não confirmou a equipe titular, mas o 11 inicial pode ter Miller, Júlio, Felipe, Lelo, Tiaguinho; Maycon, Jeferson Monte Alegre, Diego Costa, Ciel, Marcelo e Douglas.

A partida contra o Picos-PI será disputada no estádio Helvídio Nunes Barros, em Picos, às 16h (de Brasília). O classificado do confronto vai enfrentar o Boavista-RJ na segunda fase.

Veja a relação de atletas e integrantes da delegação

Goleiros: Miller e Tião

Laterais: Júlio (D), Tiaguinho (E)

Zagueiros: Felipe, Lelo e Bebê

Volantes/meias: Maycon, Diego Costa, Léo, Tragodara, Luís Henrique, Ciel

Atacante: Jeferson Monte Alegre, Marcelo, Douglas, Wesley e Vinícius

Presidente: Elison Azevedo

Vice-presidente: André Ribeiro

Diretor: Clisman Carlos

Técnico: Zé Marco

Preparador de goleiros: Dorielson Mendes

Preparador físico: Erismeu Nascimento

Roupeiro: Atevaldo Santana

(Foto: Divulgação/Ascom Atlético-AC)

