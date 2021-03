Atlético-GO passa pelo Galvez sem dificuldades e está na 2ª fase

Dragão abre 3 a 0, sofre gol na etapa final, mas garante vaga com vitória tranquila sobre time acreano, na tarde desta quarta-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

DRAGÃO CLASSIFICADO

O Atlético-GO está na segunda fase da Copa do Brasil. O Dragão venceu o Galvez-AC por 3 a 1, na tarde desta quarta-feira (17), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), garantiu a classificação, e embolsou mais de R$ 1 milhão pela conquista da vaga.

Os gols da partida foram marcados por Zé Roberto, no primeiro tempo, e Wellington Rato e Danilo Gomes, no segundo tempo, para o Atlético-GO, enquanto Rodrigo fez o de honra do time acreano, também na etapa final.

ADVERSÁRIO DA 2ª FASE

O Atlético-GO vai enfrentar Santa Cruz-RS ou Joinville na próxima fase da competição nacional. As datas das partidas devem ser confirmadas nos próximos dias pela CBF.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Atlético-GO volta a campo no dia 20 de março, contra o Itumbiara, pela 5ª rodada do Campeonato Goiano. O Galvez aguarda a definição do início do Campeonato Acreano para saber quando vai jogar novamente.

PRIMEIRO TEMPO

Jogando em campo neutro, já que o Acre está com o futebol paralisado por causa da pandemia do novo coronavírus, Galvez e Atlético-GO se enfrentaram na Arena Pantanal por um lugar na segunda fase da Copa do Brasil.

Apesar de enfrentar um adversário que não disputava uma partida oficial desde janeiro e jogado por um empate, o Atlético-GO não teve tanta facilidade como se esperava antes da bola rolar.

Em campo, o Galvez foi bravo e guerreiro, fazendo o que estava ao alcance para jogar de igual para igual com o rival de Série A.

Mas não foi o suficiente. Mesmo com todo empenho, o Dragão abriu o placar aos 31 minutos, com Zé Roberto, que aproveitou cruzamento pelo lado esquerdo para, de pé esquerdo, estufar a rede e garantir a vantagem para o time goiano para intervalo.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, em seis minutos o Atlético-GO definiu o confronto. Aos dois minutos, Wellington Rato aproveitou sobra de bola na área do Galvez, após boa defesa de Wadson em chute de Danilo Gomes, e fez 2 a 0.

Quatro minutos depois, a defesa do Imperador errou na saída de bola, o ataque do Dragão fez boa triangulação e Danilo Gomes apareceu sozinho para marcar o terceiro.

Com a vantagem tranquila, o Atlético-GO passou a administrar o marcador e esperar as investidas do Galvez para tentar aproveitar os espaços.

O time acreano lutava e na insistência chegou ao gol de honra com Rodrigo, aos 13 minutos, de carrinho, aproveitando rebote do goleiro Kozlinski.

O Galvez ainda brigou, atacou, chegou a obrigar o goleiro do time goiano a fazer boas defesas, mas não teve forças para mudar o placar e o destino da partida.

(Foto: Reprodução/ACG)

