Auxílio emergencial de março será pago em abril, garante ministro da Economia

Paulo Guedes, ministro da Economia, disse nesta sexta-feira (12) que o governo provavelmente deve pagar em abril a 1ª parcela da retomada do auxílio emergencial, que seria o valor referente a março.

Isso acontecerá por causa da promulgação da PEC Emergencial. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a promulgação está marcada para a próxima segunda-feira (15).

Com a PEC, o caminho para a retomada do auxílio emergencial está aberto. Mas ainda é necessário que o Executivo federal edite uma medida provisória para ditar as regras da nova rodada do benefício.

Segundo o G1, Guedes disse que a intenção era pagar em março, mas o pagamento “possivelmente” cairá em abril, mas que será o valor “relativo” ao mês de março.

O ministro afirmou nesta semana que o valor médio do auxílio será de R$ 250 e contemplará valores entre R$ 175 e R$ 375, dependendo da composição das famílias beneficiadas.

