Auxílio Emergencial vai começar a ser pago essa semana?

Os novos pagamentos do auxílio emergencial previstos para começar no mês de março devem começar a ser liberados somente a partir de Abril.

Com a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) Emergencial o governo deve editar a Medida Provisória (MP) com todas as regras e condições da nova rodada.

A previsão do governo e da cúpula do Congresso era de que o auxílio pudesse começar a ser pago já nesta semana, para os beneficiários do Bolsa Família, seguindo o calendário de pagamentos do programa social que começa nesta quinta-feira dia 18.

Contudo, devido aos atrasos na votação da PEC além de questões operacionais, os repasses podem ser adiados para o mês que vem.

Assim, o governo ainda está tentando encontrar uma saída para começar o pagamento para beneficiários do Bolsa Família ainda este mês.

Porém a ideia que vem sido estudada é que seria mais fácil que todos os pagamentos comecem no mês de abril, para que o governo tenha tempo hábil para viabilizar os novos pagamentos.

Este ano a previsão é de que o auxílio emergencial seja pago por quatro meses com parcelas entre R$ 175, R$ 250 e R$ 375, aos quais o valor a receber dependerá da composição famílias, onde grande parte dos beneficiários devem receber os R$ 250.

Novidades

Confira todas as novidades que estão previstas na nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial bem como as confirmações realizadas pelo governo.

Novos valores

O ministro da Economia, Paulo Guedes já confirmou que o auxílio emergencial terá três novos valores que dependeram da composição familiar para determinar o quanto receber, onde famílias compostas por um único integrante vão receber R$ 175, famílias compostas por duas pessoas ou mais que é a grande maioria vai receber R$ 250 e famílias onde a mulher é o chefe do lar vão receber R$ 375.

Duração

Outra confirmação já realizada por parte do governo é de que a nova prorrogação será de quatro parcelas, inicialmente as parcelas seriam pagas entre março e junho, contudo, caso o primeiro pagamento fique para abril o calendário pode mudar.

Redução de beneficiários

No ano passado cerca de 68 milhões de pessoas tiveram acesso as parcelas do benefício, porém, para 2021 o número previsto está em torno de 40 a 46 milhões de pessoas.

Entenda cada valor

Para este ano o governo prepara três valores diferentes para pagamento, onde o critério utilizado para liberação está diretamente ligado a composição familiar, sendo disponíveis agora três novos valores ao qual dependerá da composição familiar para ter direito a cada valor. Vamos entender como cada um vai funcionar a partir de agora.

Auxílio Emergencial de R$ 175

O valor de R$ 175 é o menor valor que será pago as famílias na nova prorrogação do auxílio emergencial. Receberá esse valor as famílias compostas por apenas um único membro.

Auxílio Emergencial de R$ 250

O valor de R$ 250 será o valor mais comum, que será pago para a grande maioria dos beneficiários do auxílio emergencial. Isso porque o valor é destinado para as famílias que possuam dois ou mais membros.

Auxílio Emergencial de R$ 375

O valor de R$ 375 é o maior valor pago na nova prorrogação do auxílio emergencial e será destinado as famílias em que as mães são chefes do lar. Diferente do ano passado onde as mães recebiam o benefício dobrado, este ano o valor recebido será 50% maior do que o valor médio que será pago de R$ 250.

