Avô é preso após abusar e engravidar neta de 11 anos

Na terça-feira (23), em Ponta Grossa, no Paraná , um homem de 58 anos, foi preso pela Polícia Civil, após ser acusado de estuprar e engravidar sua neta de 11 anos. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.

De acordo com as informações da polícia, o abuso teria acontecido em agosto de 2020, quando a neta visitava o avô. A família foi desconfiando do crime após presenciarem mudanças no corpo da menina. As alterações foram percebidas durante a 19ª semana da gestação.

A criança então foi encaminhada para um hospital em Santa Catarina e interrompeu a gestação . As autoridades contam que o aborto foi permitido pela própria instituição.

Após ser liberada, ela foi até a delegacia para prestar depoimento na cidade onde morava com os pais. Segundo Ana Paula Cunha Carvalho, a delegada responsável pelo caso, o suspeito também foi ouvido pela polícia e encaminhado para o presídio Hildebrando de Souza, também em Ponta Grossa. Ele será indiciado pelo crime de estupro de vulnerável.

A delegada ainda conta que o avô responde a outra ocorrência policial na cidade. Ele é suspeito de também ter importunado sexualmente sua outra neta, de nove anos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários