Bandidos são baleados e presos após assaltarem ciclista em Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica Aldecir Braga de Oliveira, 33 anos, e Jeferson Gonzaga Campos, 34, foram baleados e presos na manhã desta terça-feira (9), no Parque São Francisco, próximo à ponte do São Francisco, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, militares estava fazendo um patrulhamento de rotina na região, quando avistaram os dois homens em uma motocicleta Factor de cor vermelha e preta, em atitude suspeita. No mesmo momento, a guarnição foi avisada que os suspeitos haviam rendido e roubado uma celular de um ciclista.

Os militares fizeram um acompanhamento, mas para tentar evitar a prisão, os assaltantes soltaram a motocicleta e tentaram fugir correndo para o Parque do São Francisco, onde entrariam em uma área de mata para escapar da polícia. Ainda de acordo com a polícia, um dos bandidos chegou apontar uma arma de fogo em direção aos policiais que corriam para tentar prender a dupla.

Os policiais revidaram e efetuaram disparos contra a dupla. Jeferson foi atingido por um tiro na coxa. Já Aldecir foi atingido com um tiro de raspão no pé, e mesmo ferido ainda conseguiu correr e jogar a arma de fogo dentro do igarapé São Francisco, para que a PM não pegasse o objeto.

A guarnição acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi ao local e prestou os primeiros socorros e encaminhou os criminosos ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Após receber os atendimentos no PS, a dupla foi conduzida para a Delegacia de Flagrantes, para a tomada das medidas cabíveis.

