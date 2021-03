Covid-19? Bando de macacos é encontrado agonizando com ‘falta de ar’ na zona rural do Acre

Profissionais da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre)irão investigar um caso assustador que aconteceu na zona rural de Plácido de Castro (AC) neste fim de semana.

Um morador do município que estava indo a uma pescaria se deparou com um bando de macacos da espécie Guariba (Capelão) morrendo com ‘falta de ar’. Pelo menos é essa a impressão que se tem ao assistir a um vídeo exibido no site AC24horas e em grupos de WhatsApp na noite deste domingo (14).

De acordo com o site, a “Diretoria de Vigilância em Saúde e do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Acre (CIEVS), já está tomando providências a respeito da morte dos animais, a começar pela localização da propriedade para fins de investigação local e coleta de material”.

A cena assustadora teria ocorrido na manhã do último sábado (13), nas proximidades do km 74 da AC-40, em Plácido de Castro (AC) e foram filmadas pelo produtor rural Ruan Vítor, que disse ter tentado socorrer os animais, mas que desistiu ao pensar que eles poderiam lhe transmitir alguma doença.

“Os três que estavam no chão tinham o mesmo sintoma aparentemente respiratório, como você pode ver no vídeo feito por mim. Até tentei ajudar, dando uma olhada para ver se tinha alguma mordida ou furada de bala, mas para minha surpresa todos sem perfurações e com falta de ar”, disse o morador.

De acordo com Vitor, ele teria retornado ao local da cena assombroso neste domingo (14), onde conferiu que um dos animais já havia morrido.

Com informações do AC24horas

