BBB 2021: Cleo Pires diz que aprova relação entre Fiuk e Gilberto

Cleo Pires comentou sobre a participação do irmão, Fiuk, no BBB 2021. Ela falou sobre o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) que os dois têm e comentou sobre um possível relacionamento entre o brother e Gilberto.

“Cada hora eu shippo com uma. Ou com um. Eu shippo muito com Gil também. Amo essa amizade, que para mim poderia virar um casal. Mas… Enfim”, considerou a atriz, que também apostou em Sarah como cunhada.

“Shippo muito com a Sarah também. Meu sonho seria a Sarah. Ela é muito assertiva e muito confiante. Ela não é grossa. Tem muita noção das coisas”, afirmou em conversa no canal da Foquinha no YouTube.

