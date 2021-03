BBB 21: Esperava briga, recebeu Carthur: Carla volta ao BBB e ‘faz web de palhaça’

Se não bastasse a vida, Carla Diaz decepcionou uma boa parte do público do "BBB 21"

Assim que voltou para a casa do reality, a sister eliminada no paredão falso ajoelhou, olhou fixamente e… pediu Arthur para ser seu parceiro no amor.

Para quem estava torcendo por uma volta igual a de Ana Paula Renault, Gleici Damasceno ou Nina em “Avenida Brasil” resta a carinha de palhaço.

Mas o brasileiro ri da própria situação e não faltam memes para expressar as reações do ‘comeback’ de Carla Diaz. Palhaçada

Eu e as pessoas que pensaram que a Carla Diaz ia 'jantar' o Arthur mas se declarou para ele ajoelhada. #BBB21 pic.twitter.com/CvXVo8diB9 — Figuras Públicas (@FigurasPubcptm) March 11, 2021

Eu achando que com a volta de Carla Diaz ia ter gritaria e confusão#BBB21 pic.twitter.com/xGZRurFtJS — Bela Falecida 🌻 📖Harry Potter e o Cálice de Fogo (@lice0311) March 11, 2021

