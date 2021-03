BBB 21: Verdade, Arthur? Médico fala se pênis pode ter tamanho do antebraço

Parece meme, mas é real. Arthur, professor de crossfit e participante do BBB21, teve uma conversa, digamos, bem íntima a respeito da sua genitália.

Durante um papo com Caio e Rodolffo, ele revelou que seu pênis tem 24 centímetros, sendo do tamanho do seu antebraço.

Durante a conversa, Arthur afirmou aos colegas: “É só o pinto que pesa, o resto não pesa nada. É 20 gramas o restante”.

E continuou: “Você sabe que o tamanho do negócio é o tamanho do punho até o cotovelo? O pinto, véio, é 24 centímetros o meu, brabo! É o tamanho do negócio. E a ponta é do tamanho do dedão do pé.”

A coluna conversou com o doutor Rodrigo W. Andrade, urologista do Hospital Albert Sabin, que revelou se o brother pode estar falando verdade.

“Não existe essa relação com tamanho de partes do corpo e genitália. Tamanho de pé ou antebraço ou altura inclusive”, explicou.

“Há a possibilidade, apesar de ser muito falho, com origem racial. Todas as raças, asiáticos, negros, europeus… Existe a diferença, apesar de pequena e sem importância”, completou.

Segundo o especialista, o teor da conversa é muito comum entre homens por insegurança, mas está pouco atrelado à real satisfação sexual.

“Até mesmo atrapalha se for exagerado. Pode ser mais difícil manter a ereção firme e ‘aposentadoria precoce’”, finalizou.

Já os internautas que tudo veem afirmam que é fake news, já que nudes do crossfiteiro andaram circulando pelas redes. Será?

