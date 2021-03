BBB 21: Viih Tube faz piada maliciosa com Carla Diaz

As duas riram e Viih disse: "Carla não cospe, ela engole". A atriz ficou surpresa com a frase

Viih Tube e Carla Diaz conversavam na festa do líder Fiuk no BBB 21 quando a youtuber fez uma piada de duplo sentido. Ela também deixou escapar uma revelação sobre o que faz com o namorado durante o sexo.

A sister chamou Carla, disse que Arthur iria fazer um drink para ela e perguntou: “Você já tomou um drink dele [Arthur]?”. Carla respondeu: “Adoraria tomar do drink dele”.

As duas riram e Viih disse: “Carla não cospe, ela engole”. A atriz ficou surpresa com a frase e disse: “Viih, você é uma criança, menina! Não pode falar isso”. Viih, então, acabou contando que gosta de fazer isto com o namorado. “Eu adoro engolir o drink”, disse.

