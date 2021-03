BBB21: Após sumir das redes, Karol Conká reaparece em meio à natureza

Cantora, que saiu do programa com 99,17% dos votos, o maior recorde de rejeição da história, ficou um tempo afastada da web

Após ficar alguns dias sumida das redes sociais, Karol Conká reapareceu em registros no Instagram neste domingo (14). A cantora, que bateu recorde de rejeição ao sair com 99,17% do BBB21, publicou um vídeo andando em meio à natureza e depois curtindo uma cachoeira, acompanhada pelo cachorro de estimação.

Nos registros, sem especificar onde está, Karol está usando um top com seu nome estampado e os óculos que viraram sua marca registrada enquanto estava confinada no Big Brother Brasil.

