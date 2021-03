BBB21: Carla, João, Arthur e Caio são os indicados do Paredão Falso

Neste domingo (7/3), aconteceu a formação do falado Paredão Falso do BBB21. A dinâmica começou com Arthur dando a imunidade ao Projota. Depois, seguiu como explicado pelo apresentador Tiago Leifert: dois votos do líder, contragolpes, o mais votado da casa e um salvo pela prova Bate e Volta.

O líder Rodolffo teve o poder de indicar duas pessoas, e escolheu João (VIP) e Carla (Xepa). Cada um dos indicados pelo sertanejo teve direito a contragolpe. Carla puxou Caio, e, João, optou por Pocah. O mais votado pela casa foi Arthur.

Na prova Bate e Volta, Pocah se salvou do Paredão. Assim, seguem para a disputa pela preferência popular Carla, João, Arthur e Caio.

O mais votado, além de ir para outra dimensão e ficar assistindo tudo o que rola na casa, também terá direito ao veto do anjo. Já o quarto mais votado ganha voto peso 2 nas próximas formações de Paredão.

Veja como votou cada participante:

Rodolffo: Carla (Xepa) e João (VIP)

Contragolpe Carla:

Contragolpe João:

Gilberto: Pocah

Arthur: Juliette

Caio: Camilla

Projota: Thais

Fiuk: Arthur

Carla: Caio

Juliette: Arthur

Viih Tube: Pocah

Thais: Arthur

Sarah: Pocah

Pocah: Fiuk

João: Arthur

Camilla: Caio

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários