BBB21: Carla ou Rodolffo? Astróloga aponta quem deve sair no Paredão

A fase de cada brother

Segundo ela, Carla terá de ficar atenta para tirar proveito de sua fase astrológica. “Carla está com o planeta Netuno, que é o planeta da fama – mas também da ilusão – passando pelo ponto mais elevado de seu mapa, a casa 10. A casa 10 fala da carreira, da profissão e dos caminhos da vida. Esse trânsito está abrindo um ciclo de muito sucesso para ela, o que indica que, independentemente do que aconteça, ela sairá do BBB com um novo status e posição social”, revelou Márcia.

“No entanto, no dia-a-dia, esse planeta pode causar dúvida e confusão sobre quem ela mostra ser. É possível que, em algum nível, seus companheiros de casa estejam com dúvidas se podem ou não confiar nela, o que a torna – em tese –, uma ameaça para todos no jogo. A nível pessoal, Netuno na casa 10 nos dá uma forte sensação de ‘não sei para onde vou daqui para frente’, o que pode fazer com que as ações das pessoas comuniquem desejos e intenções confusos e por vezes contraditórios. Não é algo que de suma aconteça de forma intencional, mas ela precisaria conhecer muito bem o seu momento astrológico para aproveitá-lo em seu benefício”, completou.

Rodolffo também passa por uma fase que trará inúmeras conquistas. “Rodolffo está com os planetas Júpiter e Saturno transitando na casa 1, a casa do Eu. Júpiter é o grande benéfico, o grande protetor. Nesses trânsitos, coisas boas nos acontecem: fazemos viagens, iniciamos uma nova carreira, recebemos uma excelente oferta de emprego”, externou a astróloga.

“Mas é sempre preciso cuidado porque, como nossa autoconfiança aumenta muito, podemos pecar pelo excesso, por nos acharmos intocáveis, irretocáveis, superiores ou protegidos. De alguma forma, podemos nos comportar como se fôssemos ‘a última lata de Coca-Cola no deserto’. O problema, no caso de Rodolffo, é que Saturno também está em trânsito pela mesma casa e Saturno entrega aquilo que merecemos, literalmente. Esse planeta trabalha com mérito e não com sorte. Assim, se fizermos por merecer, seremos elevados. Do contrário, cairemos”, disse.

Márcia afirma que, matematicamente, é o planeta Saturno que está agindo com maior intensidade e força sobre os passos do cantor. “Isso parece indicar que o momento de Rodolffo é um momento de acerto de contas. Se ele tiver feito por merecer continuar na casa, Saturno o protegerá. Caso contrário, há grandes chances de ser eliminado no Paredão de hoje”, revelou.