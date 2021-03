BBB21: Fiuk beija Sarah, Gil e Juliette e Thais se revolta: “Forçando”

Após beijar novamente Fiuk na última festa, as esperanças de Thaís em manter um relacionamento com o cantor no BBB21 se reascenderam. Pura ilusão. Na madrugada deste sábado (6/3), o filho do cantor Fábio Jr. não só fugiu dos beijos da goiana, como trocou selinho com Sarah, Gil e Juliette.

A ideia do selinho foi do pernambucano, que juntou os amigos durante a festa. “Vamos beijar”, falou Gil, então os brothers se juntaram e saiu o primeiro beijo quádruplo da casa.

Foto: reprodução

