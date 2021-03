BBB21: Juliette diz que beijou Thiago Rodrigues e ator posta indireta

Juliette contou o caso e a galera catou o nome. Thiago Rodrigues, então, brincou com tudo no Instagram

Que Juliette já explodiu em fama, ninguém duvida. Mas, antes de estourar, a sister do BBB21 já teve envolvimento com os holofotes. Em uma conversa na casa, a advogada afirmou ter ficado com o ator Thiago Rodrigues durante um Carnaval.

“Foi num táxi, ele colocou a cabeça e eu beijei e tchau. Foi esse o beijo do famosos mais famoso que beijei. E ele é um ator famoso.”, disse Juliette, sem revelar o nome. Porém, Camilla de Lucas pediu a primeira letra.

