BBB21: Tiago Leifert revela data da volta de Carla Diaz ao jogo

A atriz também descobriu o poder do Veto do Anjo, no qual ela poderá trocar a escolha dos Montros ou a indicação da imunidade

O apresentador Tiago Leifert revelou ao público do BBB21 a data do retorno de Carla Diaz ao convívio dos demais participantes do reality show.

A atriz está no Quarto Secreto desde a última terça-feira (9/3), quando foi escolhida pelos espectadores para vivenciar a “eliminação” do Paredão Falso.

No ao vivo, Tiago garantiu que a sister seria o “despertador” dos demais brothers nesta quinta-feira (11/3), o que normalmente ocorre por volta das 10h.

Mas depois, atendendo a pedidos dos internautas, Boninho passou para às 12h. “Tá bom galera! Vamos dar tempo pra todo mundo curtir a festa e respirar!! Volta marcada pra 12h. Combinado?”, escreveu o big boss.

Durante a conversa, Tiago também explicou para Carla o poder do Veto do Anjo, com o qual ela poderá vetar a escolha de quem irá cumprir o Monstro ou de quem irá receber a imunidade.

📌 Tiago revela quando a Carla volta para a casa do #BBB21: amanhã de manhã! #RedeBBB pic.twitter.com/4ODDOeZ3w8 — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2021

Tá bom galera! Vamos dar tempo pra todo mundo curtir a festa e respirar!! Volta marcada pra 12:00!!! Combinado??? @bbb #redebbb #bbb21 https://t.co/Lyiu2iT2K4 — J.B. Oliveira (@boninho) March 11, 2021

