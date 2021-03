Um bebê sobreviveu após ser arremessado da janela do terceiro andar de um apartamento na cidade de Nantes, na França , para escapar de um incêndio , na tarde do último domingo (28). As informações são do portal Daily Mail.

O momento foi gravado e mostra a criança de apenas seis meses caindo do apartamento. Algumas pessoas que estavam próximas ao local se juntaram para escalar o prédio e tentar retirar o bebê e os pais de dentro do local.

“A mãe e o pai foram levados lentamente para fora do aparteamento pela lateral do prédio, mas, enquanto isso, o bebê foi simplesmente jogado pela janela”, disse uma fonte. “Felizmente, um colchão foi colocado no chão, então o bebê não ficou tão ferido como era de se esperar”.