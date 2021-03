Bebedeira entre ‘amigos’ quase termina em morte no Benfica

Homem foi ferido a golpes de faca na madrugada deste sábado (13), no Ramal Pantanal, no Benfica, zona rural de Rio Branco

Euzir Afonso Dossimo, de 54 anos, foi ferido a golpes de faca na madrugada deste sábado (13), no Ramal Pantanal, no Benfica, na região da Vila Acre, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela irmã da vítima à reportagem do Contilnet, Euzir estava saindo da casa de um amigo onde participou de uma bebedeira, quando acabou sendo esfaqueado nas costas por um vizinho identificado apenas como Jhonatan. O homem, de posse de uma faca, desferiu dois golpes contra Euzir, sendo um no braço direito e outro no peito direito da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde é grave. Após ser submetido a uma cirurgia de emergência, Euzir já se encontra bem e fora do risco de morte.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime, fizeram buscas na região e ninguém foi preso até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda segundo a irmã da vítima, Euzir tem 80% da visão comprometida devido a diabetes e pede justiça para que não deixe o criminoso em liberdade.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários