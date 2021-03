Beijo quádruplo, choradeira e ‘traição’: Confira o que rolou na festa do BBB21

A confraternização dos brothers começou com um show do DJ Pedro Sampaio. Mais tarde, Lexa e Luísa Sonza entraram para agitar a casa

Sem barracos, a festa do BBB21 serviu de palco para o beijo quádruplo entre Fiuk, Juliette Freire, Gilberto Nogueira e Sarah Andrade. A cena, no entanto, não agradou Thaís Braz que está com um pé atrás por conta da aproximação do filho de Fábio Jr. com Sarah. Já Carla Diaz chorou escondida dos outros participantes.

A confraternização dos brothers começou com um show do DJ Pedro Sampaio. Mais tarde, Lexa e Luísa Sonza entraram para agitar a casa. Após o as apresentações, Gilberto Nogueira e Arthur Picoli começaram a beber todas. “Eu vou beber, ficar bicha beba”, brincou o economista.

Foto: reprodução/Globloplay

