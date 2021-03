Bestene quer contratação emergencial de profissionais de saúde no Acre

No entanto, para que o governo possa fazer essa intervenção, é necessária uma autorização dos órgãos de controle do Estado

O deputado estadual José Bestene (Progressistas) solicitou em reunião da Comissão Especial de Acompanhamento das Ações de Enfrentamento à Covid-19, na manhã desta quinta-feira, 11, a contratação emergencial de profissionais de saúde.

No entanto, para que o governo possa fazer essa intervenção, é necessária uma autorização dos órgãos de controle do Estado, tendo em vista que o governo está acima do limite prudencial de responsabilidade fiscal. Com isso, uma reunião com membros do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ministério Público Estadual (MP-AC) deve ocorrer na próxima semana.

“Precisamos de mais recursos humanos, por isso, solicitei ao presidente da Comissão, um encontro com representantes do Ministério Público e Tribunais de Conta do Estado e da União para falarmos sobre essas necessidades”, declarou Bestene.

O parlamentar aproveitou a oportunidade para apresentar investimentos feitos pelo governo do estado para enfrentar a pandemia. “O governo investiu muito na infraestrutura, compra de equipamentos, medicamentos e contratação de pessoal”, ressaltou.

